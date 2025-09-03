«Должен был выполнять работу». Джокович объяснил, почему давил на судью в матче с Фрицем

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что оказывал давление на судью по ходу своего матча 1/4 финала на US Open — 2025 с американцем Тейлором Фрицем из-за шумных болельщиков.

«Бывали случаи, когда между подачами зрители не давали мне продолжать игру криками, ликованием и аплодисментами. Иногда они заходили слишком далеко, и это меня раздражало, но ещё больше — когда судье на вышке требовалось 15 минут, чтобы их усмирить. С того момента, как он это сделал, всё наладилось. Я давил на судью не ради развлечения, а потому что должен был выполнять свою работу», — приводит слова Джоковича Punto de Break.