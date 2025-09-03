Скидки
Все новости
Таунсенд: мы с Синяковой пытаемся изменить отношение людей к парному разряду

Первая ракетка мира в парном разряде американская теннисистка Тэйлор Таунсенд высказалась о важности игры в парном разряде.

«Парный разряд — это не менее важная игра и не другой вид спорта, он так же сложен и, кроме того, требует других навыков. Он требует той же дисциплины, сосредоточенности, намерения и интенсивности, но также и других инструментов. Мы с Кэт (Катержина Синякова — прим. «Чемпионата») всегда очень открыто говорим на эту тему, пытаемся изменить отношение к тому, что люди думают и чувствуют по поводу парного разряда. Многие пытаются убедить тебя, что если ты играешь в парном разряде, значит, ты не можешь быть хорошим одиночным игроком. Нужно менять такое мышление — нет необходимости выбирать между двумя дисциплинами, можно успешно играть в обеих», — приводит слова Таунсенд Punto de Break.

