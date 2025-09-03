Скидки
«Это была катастрофа». Жюстин Энен — об игре Кори Гауфф на US Open — 2025

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен раскритиковала стиль игры третьей ракетки мира американки Кори Гауфф в нынешнем сезоне.

«С самого начала матча мы почувствовали, что Коко Гауфф вернулась к своей старой манере игры, не столько в плане подачи, сколько в плане форхенда. Это была катастрофа. Конечно, давление на US Open на ней колоссальное, но я всё же думаю, что в целом за весь сезон, и не столько по результатам, меня беспокоит отсутствие прогресса в её игре. В таком возрасте всё ещё прогрессируешь и развиваешься», — приводит слова Энен Tennis World USA.

