Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Она подавала нормально». Роддик — о причинах поражения Гауфф от Осаки на US Open

«Она подавала нормально». Роддик — о причинах поражения Гауфф от Осаки на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик объяснил поражение американки Кори Гауфф от представительницы Японии Наоми Осаки в четвёртом круге US Open — 2025. Кори проиграла Наоми со счётом 3:6, 2:6.

US Open (ж). 4-й круг
01 сентября 2025, понедельник. 21:25 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
3 		2
         
Кори Гауфф
3
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

«По поводу матча Коко с Осакой. Я знаю, что много разговоров было о подаче Коко. Она подавала нормально. Она не проиграла этот матч из-за своей подачи. Чтобы было ясно: люди будут говорить, что у неё были проблемы с подачей, и это станет главной версией. Каждый раз, когда начинался розыгрыш и Осака оказывалась в центре корта, она перебивала её ударами справа налево и слева направо. Схемы были очевидны, и Осака первой перешла в наступление. Она доминировала в этом матче, и дело было не в подаче Коко.

Она нашла уязвимость. Мне бы хотелось, чтобы она немного меняла позиции на приёме. Когда кто-то так сконцентрирован и может так точно бить, как Наоми Осака, нужно вывести такого игрока из зоны комфорта. Мне бы хотелось, чтобы Коко сыграла, как Рафа — отошла бы на 6 м назад, набрала всю возможную высоту и потом разбиралась бы с мячом по мере его приближения. Её борьба на равных форхендами по диагонали с Наоми — я не думаю, что это правильная тактика», — приводит слова Роддика The Tennis Gazette.

Материалы по теме
Осака — о мыслях завершить карьеру: повесить ракетку навсегда для меня было бы страшно
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android