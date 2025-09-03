«Она подавала нормально». Роддик — о причинах поражения Гауфф от Осаки на US Open

Бывшая первая ракетка мира и чемпион US Open — 2003 американец Энди Роддик объяснил поражение американки Кори Гауфф от представительницы Японии Наоми Осаки в четвёртом круге US Open — 2025. Кори проиграла Наоми со счётом 3:6, 2:6.

«По поводу матча Коко с Осакой. Я знаю, что много разговоров было о подаче Коко. Она подавала нормально. Она не проиграла этот матч из-за своей подачи. Чтобы было ясно: люди будут говорить, что у неё были проблемы с подачей, и это станет главной версией. Каждый раз, когда начинался розыгрыш и Осака оказывалась в центре корта, она перебивала её ударами справа налево и слева направо. Схемы были очевидны, и Осака первой перешла в наступление. Она доминировала в этом матче, и дело было не в подаче Коко.

Она нашла уязвимость. Мне бы хотелось, чтобы она немного меняла позиции на приёме. Когда кто-то так сконцентрирован и может так точно бить, как Наоми Осака, нужно вывести такого игрока из зоны комфорта. Мне бы хотелось, чтобы Коко сыграла, как Рафа — отошла бы на 6 м назад, набрала всю возможную высоту и потом разбиралась бы с мячом по мере его приближения. Её борьба на равных форхендами по диагонали с Наоми — я не думаю, что это правильная тактика», — приводит слова Роддика The Tennis Gazette.