«Просто подарок». Тренер Фрица раскритиковал подопечного за игру с Джоковичем
Майкл Расселл, тренер четвёртой ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица, раскритиковал игру своего подопечного во втором сете матча 1/4 финала на US Open с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новака Джоковича. Джокович победил со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
7
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7
|3
|6
|
|5
|6
|4
4
Тейлор Фриц
Т. Фриц
«Гейм при 5:5 был ужасный, просто подарок. Поэтому мы сказали ему уйти в подтрибунку. Он слишком много отдаёт Новаку — нужно просто держаться в розыгрыше и найти подходящий форхенд. Во многом дело в психологическом напряжении, он проиграл ему 10 раз, но это US Open — заведи трибуны и просто расслабься», — приводит слова Расселла Daily Mail.
