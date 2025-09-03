«Просто подарок». Тренер Фрица раскритиковал подопечного за игру с Джоковичем

Майкл Расселл, тренер четвёртой ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица, раскритиковал игру своего подопечного во втором сете матча 1/4 финала на US Open с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новака Джоковича. Джокович победил со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

«Гейм при 5:5 был ужасный, просто подарок. Поэтому мы сказали ему уйти в подтрибунку. Он слишком много отдаёт Новаку — нужно просто держаться в розыгрыше и найти подходящий форхенд. Во многом дело в психологическом напряжении, он проиграл ему 10 раз, но это US Open — заведи трибуны и просто расслабься», — приводит слова Расселла Daily Mail.