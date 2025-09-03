Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Просто подарок». Тренер Фрица раскритиковал подопечного за игру с Джоковичем

«Просто подарок». Тренер Фрица раскритиковал подопечного за игру с Джоковичем
Комментарии

Майкл Расселл, тренер четвёртой ракетки мира американского теннисиста Тейлора Фрица, раскритиковал игру своего подопечного во втором сете матча 1/4 финала на US Open с 24-кратным победителем турниров «Большого шлема» сербом Новака Джоковича. Джокович победил со счётом 6:3, 7:5, 3:6, 6:4.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 03:10 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		7 3 6
3 		5 6 4
             
Тейлор Фриц
4
США
Тейлор Фриц
Т. Фриц

«Гейм при 5:5 был ужасный, просто подарок. Поэтому мы сказали ему уйти в подтрибунку. Он слишком много отдаёт Новаку — нужно просто держаться в розыгрыше и найти подходящий форхенд. Во многом дело в психологическом напряжении, он проиграл ему 10 раз, но это US Open — заведи трибуны и просто расслабься», — приводит слова Расселла Daily Mail.

Материалы по теме
«Должен был выполнять работу». Джокович объяснил, почему давил на судью в матче с Фрицем
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android