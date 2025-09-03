Скидки
Главная Теннис Новости

Навратилова: до начала US Open я ставила на Алькараса, но игра Синнера была пугающей

18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», экс первая ракетка мира Мартина Навратилова рассказала, что изменила своё мнение о возможном победителе US Open — 2025 в мужском одиночном разряде.

«До начала турнира я ставила на Карлоса. Хотя то, как вчера сыграл Синнер, было довольно пугающим. Правда, если учесть его разнообразие в игре, у Карлоса всё ещё есть шанс. Но я думаю, что Синнер — небольшой фаворит, особенно помня, как он играл на харде в последние два года. Против этого сложно спорить, но Карлос тоже выглядел очень остро, и он может привнести что-то особенное, чего даже у Синнера нет», — приводит слова Навратиловой The Tennis Gazette.

