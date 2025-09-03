Тренер Алькараса: психологически Карлос сейчас лучше, чем когда-либо

Хуан-Карлос Ферреро, тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, рассказал о мощной ментальной подготовке своего подопечного на US Open — 2025.

«Мы всегда знали, что он очень хорош в теннисе, но, честно говоря, я вижу, что психологически он сейчас лучше, чем когда-либо, с точки зрения концентрации и надёжности. Я бы сказал, что на этом турнире психология играет ключевую роль, и мы, возможно, видим огромный потенциал. Мы знаем, что он очень, очень, очень хорош в техническом плане, и мы всегда работали над стабильностью, чтобы избежать мелких взлётов и падений», — приводит слова Ферреро сайт ATP.