«Сейчас мы на очень низком уровне». Энен — о матче Оже-Альяссима и де Минора на US Open
Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен высказалась об уровне игры в четвертьфинальном матче US Open — 2025, где в эти минуты канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим играет с представителем Австралии Алексом де Минором. Первый сет выиграл австралиец со счётом 6:4. Второй остался за канадцем: 7:6 (9:7).
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:45 МСК
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
4-й сет
2 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 9
|7
|
|6 7
|5
8
Алекс де Минор
А. де Минор
«В конце концов, это четвертьфинал Открытого чемпионата США. Сейчас мы на очень, очень низком уровне », — приводит слова Энен We Love Tennis.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.
Комментарии
