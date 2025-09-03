Скидки
Теннис

«Сейчас мы на очень низком уровне». Энен — о матче Оже-Альяссима и де Минора на US Open

«Сейчас мы на очень низком уровне». Энен — о матче Оже-Альяссима и де Минора на US Open
Комментарии

Бывшая первая ракетка мира, семикратная победительница турниров «Большого шлема» бельгийка Жюстин Энен высказалась об уровне игры в четвертьфинальном матче US Open — 2025, где в эти минуты канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим играет с представителем Австралии Алексом де Минором. Первый сет выиграл австралиец со счётом 6:4. Второй остался за канадцем: 7:6 (9:7).

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
4-й сет
2 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 9 7
6 		6 7 5
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

«В конце концов, это четвертьфинал Открытого чемпионата США. Сейчас мы на очень, очень низком уровне », — приводит слова Энен We Love Tennis.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь мужского одиночно турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
