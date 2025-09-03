Ферреро: если игрок совсем не улучшился за три года… тренер — очень плохой

Хуан-Карлос Ферреро, тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, высказался о прогрессе своего подопечного за годы совместной работе.

«Я бы сказал, что он улучшился во всём. С точки зрения зрелости он значительно улучшился, а на психологическом уровне гораздо яснее стал понимать, что в сложных ситуациях должен быть в лучшей форме. Его подача и форхенд также стали намного круче.

Если игрок совсем не улучшился за три года… тренер — очень плохой. У Карлоса впечатляющие навыки и прогресс. Всё, что вы от него потребуете, он выполняет очень быстро. Это одновременно и хорошо, и плохо, потому что можно стать слишком самоуверенным. Как и любому игроку, ему нужно быть предельно сосредоточенным», — приводит слова Ферреро сайт ATP.