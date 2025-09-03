Маррей отреагировал на желание Алькараса сыграть в гольф на US Open. Карлос ответил

Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, бывшая первая ракетка мира британский теннисист Энди Маррей высказался о желании пятикратного победителя мэйджоров испанца Карлоса Алькараса сыграть в гольф в свой выходной день на US Open — 2025.

Карлос заявил, что хочет сыграть с известным испанским гольфистом Серхио Гарсией, но ему придётся дать теннисисту фору в 10-15 ударов.

«Я дал ему около 12 ударов и разгромил, так что, как я думаю, Серхио нужно будет дать ему 25», — написал Маррей в социальных сетях.

«Ты победил меня только потому, что твой партнёр был хорош! Хватит ли тебе смелости сыграть со мной в одиночном разряде?» — ответил Алькарас.



Напомним, в полуфинале US Open — 2025 испанец сразится с седьмой ракеткой мира сербом Новаком Джоковичем.