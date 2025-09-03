«Не осмелюсь сказать, что фаворит». Тренер Алькараса — о полуфинале US Open с Джоковичем

Хуан-Карлос Ферреро, тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, высказался о предстоящем матче Карлоса с 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в полуфинале US Open — 2025.

«Карлос играет потрясающе, очень уверенно, но не осмелюсь сказать, что он фаворит. Новак выложится по полной, будет очень тяжело.

То, что произошло в Австралии, было болезненным из-за того, как всё случилось. Но здесь условия будут другими. Мы играли там вечером, и это немного ему помогло, мяч отскакивал ниже. Мяч был более плоским, и это ему больше подходило. Здесь, думаю, если мы будем играть днём, это будет для нас лучше», — приводит слова Ферреро Tennis365.

В 2025 году в четвертьфинале Australian Open Джокович обыграл Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.