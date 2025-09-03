Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не осмелюсь сказать, что фаворит». Тренер Алькараса — о полуфинале US Open с Джоковичем

«Не осмелюсь сказать, что фаворит». Тренер Алькараса — о полуфинале US Open с Джоковичем
Аудио-версия:
Комментарии

Хуан-Карлос Ферреро, тренер пятикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Карлоса Алькараса, высказался о предстоящем матче Карлоса с 24-кратным чемпионом мэйджоров сербом Новаком Джоковичем в полуфинале US Open — 2025.

US Open (м). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 22:00 МСК
Новак Джокович
7
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Карлос Алькарас
2
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

«Карлос играет потрясающе, очень уверенно, но не осмелюсь сказать, что он фаворит. Новак выложится по полной, будет очень тяжело.

То, что произошло в Австралии, было болезненным из-за того, как всё случилось. Но здесь условия будут другими. Мы играли там вечером, и это немного ему помогло, мяч отскакивал ниже. Мяч был более плоским, и это ему больше подходило. Здесь, думаю, если мы будем играть днём, это будет для нас лучше», — приводит слова Ферреро Tennis365.

В 2025 году в четвертьфинале Australian Open Джокович обыграл Алькараса со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4.

Материалы по теме
Ферреро: если игрок совсем не улучшился за три года… тренер — очень плохой
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android