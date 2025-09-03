«Давление сейчас на мне». Синнер — о предстоящем матче с Музетти на US Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер высказался о предстоящей встрече со своим соотечественником Лоренцо Музетти (10-й в рейтинге) в четвертьфинале US Open — 2025.
«Давление есть, оно всегда было. Это будет очень интересный матч для просмотра. Всегда по-разному, когда встречаются соотечественники, итальянец против итальянца. Эти поединки всегда особенные. Он невероятный игрок, очень талантливый и выступает на высоком уровне. У него были трудности в этом сезоне, но сейчас он в отличной форме, так что давление — на мне. В то же время чаще всего я чувствую это давление, так что посмотрим. Мне нравятся такие вызовы. Здорово — с итальянской точки зрения. Без сомнения, в полуфинале «Большого шлема» будет итальянец. Эти вещи кажутся теперь обычными, но это не так. Очень трудно достичь таких высот, но шанс огромен», — приводит слова Синнера We Love Tennis.
