Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула рассказала, что ей было трудно принять поражение в первом круге Уимблдона-2025. Джессика уступила итальянке Элизабетте Коччаретто со счётом 2:6, 3:6.

«Добраться до второй недели, а затем до четвертьфинала и полуфинала — это большое достижение. Моё самое серьёзное достижение в прошлом году было пройти в четвертьфинал. Теперь я могу сказать, что сделала это дважды. Но да, Уимблдон прошёл не очень хорошо. Я была немного расстроена после Уимблдона, потому что, очевидно, я победила в Бад-Хомбурге и выступала очень хорошо, а потом, конечно, видела, как Ига выигрывает Уимблдон. Ощущала, что делаю всё хорошо, но это совсем не отразилось в первом круге.

Я вышла против соперницы, которая играла очень-очень хорошо, и это ужасно. Поэтому мне пришлось начинать всё сначала. Провела несколько недель дома, но думаю, что в первые дни слишком много думала о некоторых вещах, которые, как я думала, мне нужно улучшить на хардовых кортах, вместо того чтобы вернуться к тому, что, как я знаю, помогает мне выигрывать много матчей», — приводит слова Пегулы Punto de Break.