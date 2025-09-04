Скидки
Музетти: обычно не люблю ходить пешком, я ленив, но в Нью-Йорке делаю это с удовольствием

10-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти рассказал, что ему напоминает Нью-Йорк, где проходит Открытый чемпионат США.

— Ты был поклонником Нью-Йорка? Что тебе напоминает этот город? В молодости ты думал, что тебе понравится сюда приехать?
— Нью-Йорк для тех, кто никогда не был там, кажется городом вне реальности, как будто в фильме. Ты растёшь с определёнными образами из фильмов, снятых здесь, достаточно просто прогуляться по Центральному парку, Таймс-сквер… Думаю, Нью-Йорк — самый часто используемый город в кино. Возможно, воспоминания из фильмов меня успокаивают. Обычно не люблю ходить пешком, я довольно ленив, но здесь, в Нью-Йорке, делаю это с удовольствием, — сказал Музетти на пресс-конференции.

