Теннис

Феликс Оже-Альяссим — Алекс де Минор, результат матча 3 сентября, счёт 3:1, 1/4 финала US Open

Феликс Оже-Альяссим одолел Алекса де Минора и вышел в полуфинал US Open
Аудио-версия:
Комментарии

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвертьфинале он обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4).

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 9 7 7 7
6 		6 7 5 6 4
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

Встреча продолжалась 4 часа 10 минут. В её рамках Оже-Альяссим 22 раза подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету де Минора восемь эйсов, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в финал Феликс Оже-Альяссим поспорит с победителем матча между итальянцами Янником Синнером и Лоренцо Музетти.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.

Календарь мужского одноного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
Комментарии
