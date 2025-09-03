Феликс Оже-Альяссим одолел Алекса де Минора и вышел в полуфинал US Open

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвертьфинале он обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4).
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 9
|7
|7 7
|
|6 7
|5
|6 4
Встреча продолжалась 4 часа 10 минут. В её рамках Оже-Альяссим 22 раза подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету де Минора восемь эйсов, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.
За выход в финал Феликс Оже-Альяссим поспорит с победителем матча между итальянцами Янником Синнером и Лоренцо Музетти.
Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.
- 3 сентября 2025
-
23:29
-
23:26
-
23:08
-
22:54
-
22:41
-
22:34
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:40
-
21:09
-
21:06
-
20:59
-
20:47
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:45
-
19:39
-
19:17
-
19:17
-
18:52
-
18:38
-
18:34
-
18:15
-
17:53
-
17:39
-
17:31
-
17:23
-
17:16
-
16:54
-
16:39
-
16:03
-
15:56
-
14:40