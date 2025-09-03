Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Феликс Оже-Альяссим одолел Алекса де Минора и вышел в полуфинал US Open

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим вышел в полуфинал Открытого чемпионата США — 2025. В четвертьфинале он обыграл австралийца Алекса де Минора (восьмой в рейтинге) со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4).

Встреча продолжалась 4 часа 10 минут. В её рамках Оже-Альяссим 22 раза подал навылет, допустил 11 двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету де Минора восемь эйсов, 10 двойных ошибок и 4 реализованных брейк-пойнта из 10 заработанных.

За выход в финал Феликс Оже-Альяссим поспорит с победителем матча между итальянцами Янником Синнером и Лоренцо Музетти.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.