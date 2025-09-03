Скидки
Главная Теннис Новости

Феликс Оже-Альяссим второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

Комментарии

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open — 2021, где он уступил будущему чемпиону россиянину Даниилу Медведеву.

US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:45 МСК
Феликс Оже-Альяссим
27
Канада
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		7 9 7 7 7
6 		6 7 5 6 4
             
Алекс де Минор
8
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор

На US Open — 2025 Феликс в четвертьфинале одолел восьмую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4). За выход в финал соревнований Оже-Альяссим поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025
