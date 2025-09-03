Феликс Оже-Альяссим второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема»

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим второй раз в карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Первый был на US Open — 2021, где он уступил будущему чемпиону россиянину Даниилу Медведеву.

На US Open — 2025 Феликс в четвертьфинале одолел восьмую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4). За выход в финал соревнований Оже-Альяссим поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.