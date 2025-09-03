Оже-Альяссим — третий, кто родился в 2000-х и одержал несколько побед над топ-10 на ТБШ

27-я ракетка мира 25-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим стал третьим игроком, родившимся после 2000 года, кто одержал несколько побед над игроками из топ-10 ATP на турнирах «Большого шлема» в мужском одиночном разряде после Карлоса Алькараса и Янника Синнера.

На US Open — 2025 Феликс в четвертьфинале одолел восьмую ракетку мира австралийца Алекса де Минора со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4). За выход в финал соревнований Оже-Альяссим поспорит с победителем матча Янник Синнер (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия).

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является Янник Синнер.