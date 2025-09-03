«Самые большие испытания ещё впереди». Оже-Альяссим — о выходе в полуфинал US Open

27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о выходе в полуфинал US Open — 2025. В четвертьфинале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4).

«Кажется, что прошло уже четыре года, хотя на самом деле это было чуть больше. Это были сложные несколько лет, но сейчас чувствую себя ещё лучше, что снова в полуфинале. Большое спасибо! Турнир действительно был потрясающим до сих пор, он ещё не окончен — впереди ещё много тенниса и самые большие испытания впереди. Именно для этого живу, тренируюсь, так что я буду готов к своему матчу в пятницу», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.