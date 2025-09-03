«Самые большие испытания ещё впереди». Оже-Альяссим — о выходе в полуфинал US Open
27-я ракетка мира канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим высказался о выходе в полуфинал US Open — 2025. В четвертьфинале он обыграл австралийца Алекса де Минора со счётом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5, 7:6 (7:4).
US Open (м). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 18:45 МСК
27
Феликс Оже-Альяссим
Ф. Оже-Альяссим
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|7 9
|7
|7 7
|
|6 7
|5
|6 4
8
Алекс де Минор
А. де Минор
«Кажется, что прошло уже четыре года, хотя на самом деле это было чуть больше. Это были сложные несколько лет, но сейчас чувствую себя ещё лучше, что снова в полуфинале. Большое спасибо! Турнир действительно был потрясающим до сих пор, он ещё не окончен — впереди ещё много тенниса и самые большие испытания впереди. Именно для этого живу, тренируюсь, так что я буду готов к своему матчу в пятницу», — сказал Оже-Альяссим в интервью на корте.
