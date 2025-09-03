Аманда Анисимова взяла гейм у Иги Швёнтек после 13 проигранных подряд с финала Уимблдона

В эти минуты в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и девятый номер мирового рейтинга американка Аманда Анисимова.

Анисимова проиграла первый же гейм в матче на своей подаче, однако затем сразу же сделала ответный брейк. Таким образом, Аманда выиграла гейм у Швёнтек впервые в карьере. В финале Уимблдона-2025 в июле американка проиграла со счётом 0:6, 0:6. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Швёнтек ведёт 1-0 по личным встречам. Единственный предыдущий матч между ними состоялся в финале Уимблдона в нынешнем году и закончился полным провалом Анисимовой, которая не взяла ни гейма, проиграв чуть меньше, чем за час.

Открытый чемпионат США — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.