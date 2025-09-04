Аманда Анисимова — Ига Швёнтек: американка выиграла первый сет в четвертьфинале US Open
В эти минуты в матче 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2025 встречаются вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек и девятый номер мирового рейтинга американка Аманда Анисимова.
Анисимова выиграла первый сет со счётом 6:4. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 23:15 МСК
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Швёнтек ведёт 1-0 по личным встречам. Единственный предыдущий матч между ними состоялся в финале Уимблдона в нынешнем году и закончился полным провалом Анисимовой, которая не взяла ни гейма, проиграв чуть меньше, чем за час.
Открытый чемпионат США — 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является белорусская теннисистка Арина Соболенко.
