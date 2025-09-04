«Потом мы стали подругами». Мухова рассказала, какой чешской теннисисткой восхищалась

13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, каким теннисистом из Чехии она восхищается больше всего.

«Кем я больше всего восхищалась? Я всегда ценила Каролину Плишкову. Потом мы стали подругами, у меня с ней хорошие отношения, и я бы сказала именно о ней», — сказала Мухова на пресс-конференции.

На US Open — 2025 Каролина Мухова вышла в четвертьфинал, где встретится с четырёхкратной чемпионкой турниров «Большого шлема» японской теннисисткой Наоми Осакой.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко.