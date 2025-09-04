«Это будет тяжёлый матч». Мухова назвала сильные стороны Осаки перед из игрой на US Open
13-я ракетка мира чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, какие, на её взгляд, сильные стороны четырёхкратной чемпионки турниров «Большого шлема» Наоми Осаки. Теннисистки встретятся в матче 1/4 финала на US Open — 2025.
US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 02:00 МСК
13
Каролина Мухова
К. Мухова
Не начался
|1
|2
|3
|
|
24
Наоми Осака
Н. Осака
«Честно говоря, я не смотрела её матчи здесь. Поэтому могу сказать только, что она играет быстро. Не знаю, у неё хорошая подача, быстрые удары, она здорово двигается. Она отличный теннисист. Это будет тяжёлая игра, но я с нетерпением её жду», — сказала Мухова на пресс-конференции.
Счёт личных встреч Осаки и Муховой — 2-2. Каролина обыграла Наоми в Мадриде-2022 и на US Open — 2022, а японская теннисистка оказалась сильнее в Цинциннати-2020 и на Australian Open — 2025.
