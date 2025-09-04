Аманда Анисимова в двух сетах обыграла Игу Швёнтек и вышла в полуфинал US Open — 2025

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2025. В матче 1/4 финала она обыграла второго номера рейтинга WTA польку Игу Швёнтек со счётом 6:4, 6:3.

Встреча продолжалась 1 час 38 минут. За это время Анисимова выполнила три подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Швёнтек два эйса, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из четырёх.

За выход в финал US Open — 2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.