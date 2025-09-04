Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал US Open — 2025 в парном разряде

Российская теннисистка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс не смогли выйти в финал парного женского турнира US Open — 2025. На стадии полуфинала они проиграли чешке Катержине Синяковой и американке Тэйлор Таунсенд со счётом 3:6, 6:7 (3:7).

Встреча продолжалась 1 час 19 минут. В её рамках Кудерметова и Мертенс сделали два эйса, допустили три двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из девяти заработанных. На счету Синяковой и Таунсенд три подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из пяти заработанных.

В финале турнира чешско-американский дуэт сыграет с победителем пары Габриэла Дабровски (Канада)/Эрин Рутлифф (Австралия) — Сара Эррани(Италия)/Жасмин Паолини (Италия).