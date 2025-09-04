Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова прокомментировала победу над Швёнтек в четвертьфинале US Open

Анисимова прокомментировала победу над Швёнтек в четвертьфинале US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек в четвертьфинале US Open.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 23:15 МСК
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Играть здесь — это просто невероятно. У меня здесь проходит лучший турнир в жизни. Когда я приехала, подумала: «Ну ладно, попробую пройти хотя бы один раунд». Всё это — настоящая мечта. Вернуться так после Уимблдона для меня особенно важно. Мне кажется, я приложила огромные усилия, чтобы перевернуть ситуацию. Сегодняшний матч доказал мне всё. Я могу это сделать. Это действительно что-то особенное», — сказала Анисимова на корте после матча.

За выход в финал US Open — 2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.

Напомним, в июле Анисимова проиграла Швёнтек в финале Уимблдона со счётом 0:6, 0:6.

Материалы по теме
Идеальный реванш от Анисимовой! Американка выбила Швёнтек в четвертьфинале US Open — 2025
Идеальный реванш от Анисимовой! Американка выбила Швёнтек в четвертьфинале US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android