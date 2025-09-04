Анисимова прокомментировала победу над Швёнтек в четвертьфинале US Open

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек в четвертьфинале US Open.
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
«Играть здесь — это просто невероятно. У меня здесь проходит лучший турнир в жизни. Когда я приехала, подумала: «Ну ладно, попробую пройти хотя бы один раунд». Всё это — настоящая мечта. Вернуться так после Уимблдона для меня особенно важно. Мне кажется, я приложила огромные усилия, чтобы перевернуть ситуацию. Сегодняшний матч доказал мне всё. Я могу это сделать. Это действительно что-то особенное», — сказала Анисимова на корте после матча.
За выход в финал US Open — 2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.
Напомним, в июле Анисимова проиграла Швёнтек в финале Уимблдона со счётом 0:6, 0:6.
- 4 сентября 2025
-
02:22
-
02:14
-
02:03
-
01:52
-
01:33
-
01:17
-
00:55
-
00:48
-
00:36
-
00:12
-
00:10
- 3 сентября 2025
-
23:45
-
23:29
-
23:26
-
23:08
-
22:54
-
22:41
-
22:34
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:40
-
21:09
-
21:06
-
20:59
-
20:47
-
20:05
-
20:00
-
19:54
-
19:45
-
19:39
-
19:17
-
19:17
-
18:52
-
18:38