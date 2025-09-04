Анисимова прокомментировала победу над Швёнтек в четвертьфинале US Open

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова прокомментировала победу над представительницей Польши Игой Швёнтек в четвертьфинале US Open.

«Играть здесь — это просто невероятно. У меня здесь проходит лучший турнир в жизни. Когда я приехала, подумала: «Ну ладно, попробую пройти хотя бы один раунд». Всё это — настоящая мечта. Вернуться так после Уимблдона для меня особенно важно. Мне кажется, я приложила огромные усилия, чтобы перевернуть ситуацию. Сегодняшний матч доказал мне всё. Я могу это сделать. Это действительно что-то особенное», — сказала Анисимова на корте после матча.

За выход в финал US Open — 2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.

Напомним, в июле Анисимова проиграла Швёнтек в финале Уимблдона со счётом 0:6, 0:6.