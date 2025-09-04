Анисимова повторила достижение Кузнецовой 16-летней давности на ТБШ

Американская теннисистка Аманда Анисимова (23 года и 358 дней) стала самой молодой теннисисткой со времён россиянки Светланы Кузнецовой (23 года и 332 дня в 2009 году), которой удалось обыграть двух первых ракеток мира на турнирах «Большого шлема» в одном сезоне, сообщает OptaAce в социальной сети X.

Напомним, на Уимблдоне-2025 Анисимова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. В четвертьфинале US Open американка одержала победу над второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек.

За выход в финал US Open — 2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.