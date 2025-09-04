Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Анисимова повторила достижение Кузнецовой 16-летней давности на ТБШ

Анисимова повторила достижение Кузнецовой 16-летней давности на ТБШ
Комментарии

Американская теннисистка Аманда Анисимова (23 года и 358 дней) стала самой молодой теннисисткой со времён россиянки Светланы Кузнецовой (23 года и 332 дня в 2009 году), которой удалось обыграть двух первых ракеток мира на турнирах «Большого шлема» в одном сезоне, сообщает OptaAce в социальной сети X.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 23:15 МСК
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

Напомним, на Уимблдоне-2025 Анисимова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. В четвертьфинале US Open американка одержала победу над второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек.

За выход в финал US Open — 2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.

Материалы по теме
Идеальный реванш от Анисимовой! Американка выбила Швёнтек в четвертьфинале US Open — 2025
Идеальный реванш от Анисимовой! Американка выбила Швёнтек в четвертьфинале US Open — 2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android