Анисимова повторила достижение Кузнецовой 16-летней давности на ТБШ
Американская теннисистка Аманда Анисимова (23 года и 358 дней) стала самой молодой теннисисткой со времён россиянки Светланы Кузнецовой (23 года и 332 дня в 2009 году), которой удалось обыграть двух первых ракеток мира на турнирах «Большого шлема» в одном сезоне, сообщает OptaAce в социальной сети X.
US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 23:15 МСК
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
2
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Напомним, на Уимблдоне-2025 Анисимова обыграла первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко. В четвертьфинале US Open американка одержала победу над второй ракеткой мира представительницей Польши Игой Швёнтек.
За выход в финал US Open — 2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.
