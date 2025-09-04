Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Швёнтек отреагировала на неожиданное поражение от Анисимовой на US Open

Швёнтек отреагировала на неожиданное поражение от Анисимовой на US Open
Аудио-версия:
Комментарии

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась ответила на вопрос о неожиданном поражении от девятой ракетки мира американской теннисистки Аманды Анисимовой в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2025. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 4:6, 3:6.

US Open (ж). 1/4 финала
03 сентября 2025, среда. 23:15 МСК
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Ига Швёнтек
2
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек

«Что я думаю о поражении после победы над Анисимовой в финале Уимблдона со счётом 6:0, 6:0? Сегодня для меня это особо не имело значения. Думаю, всем известно, на что способна Аманда. Да, на Уимблдоне у неё не получилось, но это не значит, что она будет постоянно допускать те же ошибки или испытывать те же чувства. Я знаю, что она хороший игрок и может показывать отличный теннис. Поэтому я готовилась к тяжёлому матчу. Она победила, так что, думаю, это действительно не сыграло роли», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Напомним, два месяца назад в финале Уимблдона-2025 Швёнтек разгромила Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Материалы по теме
Идеальный реванш от Анисимовой! Американка выбила Швёнтек в четвертьфинале US Open — 2025
Идеальный реванш от Анисимовой! Американка выбила Швёнтек в четвертьфинале US Open — 2025

Перспективные российские теннисистки:

Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android