Швёнтек отреагировала на неожиданное поражение от Анисимовой на US Open

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек высказалась ответила на вопрос о неожиданном поражении от девятой ракетки мира американской теннисистки Аманды Анисимовой в четвертьфинале Открытого чемпионата США — 2025. Встреча завершилась в двух сетах со счётом 4:6, 3:6.

«Что я думаю о поражении после победы над Анисимовой в финале Уимблдона со счётом 6:0, 6:0? Сегодня для меня это особо не имело значения. Думаю, всем известно, на что способна Аманда. Да, на Уимблдоне у неё не получилось, но это не значит, что она будет постоянно допускать те же ошибки или испытывать те же чувства. Я знаю, что она хороший игрок и может показывать отличный теннис. Поэтому я готовилась к тяжёлому матчу. Она победила, так что, думаю, это действительно не сыграло роли», — сказала Швёнтек на пресс-конференции.

Напомним, два месяца назад в финале Уимблдона-2025 Швёнтек разгромила Анисимову со счётом 6:0, 6:0.

Перспективные российские теннисистки: