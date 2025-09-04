Анисимова повторила национальное достижение, ранее покорявшееся сёстрам Уильямс на ТБШ

Девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова вышла в полуфинал Открытого чемпионата США 2025 года, обыграв на стадии 1/4 финала второй номер рейтинга польскую спортсменку Игу Швёнтек (6:4, 6:3). Таким образом, Анисимова повторила национальное достижение на турнирах «Большого шлема», в крайний раз покорявшееся сёстрам Уильямс — Винус и Серене.

Как сообщает OptaAce, Анисимова стала первой американкой, вышедшей в полуфинал турнира «Большого шлема» на всех трёх покрытиях с 2002 года, когда на «Ролан Гаррос» это сделали сёстры Уильямс.

Ранее, до выхода в полуфинал US Open-2025 (хард), Аманда выходила в 1/2 финала на Открытом чемпионате Франции (грунт) в 2019-м, а также играла в финале Уимблдона-2025 (трава). Наивысший результат на Australian Open (хард) — четвёртый круг, куда она попадала трижды (2019, 2022, 2024).

Материалы по теме Швёнтек отреагировала на неожиданное поражение от Анисимовой на US Open

Теннис: главные события 2025 года: