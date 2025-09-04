Рыбакина прекратила сотрудничество с тренером Сангвинетти — Spazio Tennis

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина прекратила сотрудничество с итальянским тренером Давиде Сангвинетти, сообщает Spazio Tennis.

По данным источника, решение было принято Рыбакиной после окончания Открытого чемпионата США, где она проиграла на стадии 1/8 финала.

Таким образом, единственным тренером Рыбакиной на данный момент остаётся хорват Стефано Вуков.

Летом 2024 года Елена Рыбакина объявила о прекращении сотрудничества с Вуковым, после чего снялась на старте US Open и до Итогового турнира WTA решила взять паузу в карьере. Вукова обвиняли в жестоком обращении с теннисисткой. WTA решила отстранить хорватского тренера от работы, но он через суд снял запрет и возобновил сотрудничество с Еленой.