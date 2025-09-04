Скидки
Ига Швёнтек ответила на вопрос о необходимости ментальной паузы после вылета с US Open

Ига Швёнтек ответила на вопрос о необходимости ментальной паузы после вылета с US Open
Польская теннисистка Ига Швёнтек ответила на вопрос о том, что ей нужна ментальная пауза после поражения от американки Аманды Анисимовой в четвертьфинале US Open.

— В последние месяцы было много тенниса: Уимблдон и североамериканская серия. Насколько вы устали сейчас?
— Ну, не знаю. Здесь мои матчи не были слишком изнурительными.

— Чувствуете ли вы, что вам нужен перерыв в ментальном плане? Ведь вы очень много играли в последнее время.
— Почему вы так думаете? Поговорите с людьми, которые отвечают за календарь. Вам нужен ментальный отдых? – приводит слова Швёнтек Punto de Break.

За выход в финал US Open — 2025 Аманда Анисимова поборется с победительницей матча между чешкой Каролиной Муховой и японкой Наоми Осакой.

