Определились финалисты US Open — 2025 в женской парной сетке
На проходящем в эти дни в Нью-Йорке (США) хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 определились финалисты в соревнованиях женских пар.
В решающем матче турнира чешско-американский дуэт Катержина Синякова и Тэйлор Таунсенд сыграют с канадско-австралийской парой Габриэлой Дабровски/Эрин Рутлифф.
US Open — парный разряд (ж). Финал
05 сентября 2025, пятница. 19:00 МСК
Катержина Синякова
Тэйлор Таунсенд
К. Синякова Т. Таунсенд
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Габриэла Дабровски
Эрин Рутлифф
Г. Дабровски Э. Рутлифф
Напомним, на стадии полуфинала Синякова и Таунсенд обыграл российско-бельгийский дуэт Вероника Кудерметова и Элисе Мертенс. Дабровски и Рутлифф, в свою очередь, за выход в финал турнира победили итальянскую пару Сару Эррани/Жасмин Паолини.
Финальный матч в женском парном разряде US Open состоится 5 сентября.
