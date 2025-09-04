Наоми Осака обыграла Каролину Мухову и вышла в полуфинал US Open — 2025

Экс-первая ракетка мира, а ныне 24-я в рейтинге 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал на Открытом чемпионате США — 2025. В четвертьфинале соревнований она обыграла 29-летнюю чешскую спортсменку Каролину Мухову (13-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. За это время Осака сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Муховой четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Осака сразится с 24-летней американской теннисисткой Амандой Анисимовой (девятая ракетка).

