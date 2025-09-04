Скидки
Наоми Осака — Клара Таусон, результат матча 4 сентября 2025, счёт 2:0, 1/4 финала US Open — 2025

Наоми Осака обыграла Каролину Мухову и вышла в полуфинал US Open — 2025
Комментарии

Экс-первая ракетка мира, а ныне 24-я в рейтинге 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака вышла в полуфинал на Открытом чемпионате США — 2025. В четвертьфинале соревнований она обыграла 29-летнюю чешскую спортсменку Каролину Мухову (13-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Продолжительность встречи составила 1 час 44 минуты. За это время Осака сделала пять эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три из четырёх брейк-пойнтов. На счету Муховой четыре подачи навылет, ни одной двойной ошибки и два реализованных брейк-пойнта из семи.

За выход в финал Осака сразится с 24-летней американской теннисисткой Амандой Анисимовой (девятая ракетка).

Календарь женского одиночного турнира US Open 2025
Сетка женского одиночного турнира US Open 2025
