Осака повторила достижение Соболенко и Эверт в четвертьфиналах ТБШ в Открытую эру

24-я ракетка мира 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака повторила достижение белоруски Арины Соболенко и американки Крис Эверт, выйдя в полуфинал на Открытом чемпионате США — 2025.

Среди теннисисток, начавших карьеру в Открытой эре, Осака стала третьей теннисисткой, выигравшей каждый из своих первых пяти четвертьфиналов в женском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» после как раз Соболенко и Эверт.

Напомним, в четвертьфинале соревнований Осака обыграла 29-летнюю чешскую спортсменку Каролину Мухову (13-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6. За выход в финал японка поспорит с американкой Амандой Анисимовой.

