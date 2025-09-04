Скидки
Теннис

Осака повторила достижение Соболенко и Эверт в четвертьфиналах ТБШ в Открытую эру

Осака повторила достижение Соболенко и Эверт в четвертьфиналах ТБШ в Открытую эру
24-я ракетка мира 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака повторила достижение белоруски Арины Соболенко и американки Крис Эверт, выйдя в полуфинал на Открытом чемпионате США — 2025.

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

Среди теннисисток, начавших карьеру в Открытой эре, Осака стала третьей теннисисткой, выигравшей каждый из своих первых пяти четвертьфиналов в женском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» после как раз Соболенко и Эверт.

Напомним, в четвертьфинале соревнований Осака обыграла 29-летнюю чешскую спортсменку Каролину Мухову (13-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6. За выход в финал японка поспорит с американкой Амандой Анисимовой.

