Осака повторила достижение Соболенко и Эверт в четвертьфиналах ТБШ в Открытую эру
24-я ракетка мира 27-летняя японская теннисистка Наоми Осака повторила достижение белоруски Арины Соболенко и американки Крис Эверт, выйдя в полуфинал на Открытом чемпионате США — 2025.
US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
13
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 3
|
|7 7
24
Наоми Осака
Н. Осака
Среди теннисисток, начавших карьеру в Открытой эре, Осака стала третьей теннисисткой, выигравшей каждый из своих первых пяти четвертьфиналов в женском одиночном разряде на турнирах «Большого шлема» после как раз Соболенко и Эверт.
Напомним, в четвертьфинале соревнований Осака обыграла 29-летнюю чешскую спортсменку Каролину Мухову (13-й номер рейтинга). Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6. За выход в финал японка поспорит с американкой Амандой Анисимовой.
