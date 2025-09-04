Определились полуфинальные пары US Open — 2025 в женском одиночном разряде

Стали известны все полуфинальные пары Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде.

За выход в финал турнира будут бороться белоруска Арина Соболенко, японка Наоми Осака а также американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова.

Все пары 1/2 финала на US Open — 2025

Арина Соболенко (Беларусь) – Джессика Пегула (США)

Наоми Осака (Япония) – Аманда Анисимова (США)

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко, которая в финальном матче прошлого года обыграла американку Джессику Пегулу.