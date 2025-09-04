Янник Синнер — Лоренцо Музетти: Синнер уверенно выиграл первый сет в 1/4 финала US Open

В ночь с 3 на 4 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 проходит четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между двумя итальянскими теннисистами — первой ракеткой мира Янником Синнером и 10-м номером рейтинга ATP Лоренцо Музетти. Первый сет остался за Синнером со счётом 6:1.

Партия продлилась 28 минут. Музетти смог забрать единственный гейм на своей подаче при счёте 5:0 в пользу фаворита. В остальных шести геймах Синнер отдал сопернику всего пять розыгрышей.

В полуфинале победитель этой пары сыграет с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (25-й посев).