US Open — 2025, женщины: результаты матчей в ночь с 3 на 4 сентября

Сегодня, 4 сентября, в Нью-Йорке (США) продолжился розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 11-го игрового дня женского одиночного разряда турнира. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. 1/4 финала. Результаты на 4 сентября:

Аманда Анисимова (США, 8) — Ига Швёнтек (Польша, 2) — 6:4, 6:3;

Каролина Мухова (Чехия, 11) — Наоми Осака (Япония, 23) — 4:6, 6:7.

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка, первая ракетка мира Арина Соболенко.

Материалы по теме Осака повторила достижение Соболенко и Эверт в четвертьфиналах ТБШ в Открытую эру

Допинг-скандалы в теннисе: