Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Теннис

Янник Синнер — Лоренцо Музетти: Синнер в одном сете от выхода в полуфинал US Open

Янник Синнер — Лоренцо Музетти: Синнер в одном сете от выхода в полуфинал US Open
В ночь с 3 на 4 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 проходит четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между двумя итальянскими теннисистами — первой ракеткой мира Янником Синнером и 10-м номером рейтинга ATP Лоренцо Музетти. Вторую партию матча выиграл Синнер со счётом 6:4. Ранее первый сет остался также за Янником со счётом 6:1.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 04:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 2
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Продолжительность второй партии составила 47 минут. Соперники брали геймы на своих подачах до счёта 4:4, решающим стал девятый гейм на подаче Музетти, в котором ключевой брейк удался Синнеру.

В полуфинале US Open победитель этой пары сыграет с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (25-й посев).

