Янник Синнер — Лоренцо Музетти: Синнер в одном сете от выхода в полуфинал US Open
В ночь с 3 на 4 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 проходит четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между двумя итальянскими теннисистами — первой ракеткой мира Янником Синнером и 10-м номером рейтинга ATP Лоренцо Музетти. Вторую партию матча выиграл Синнер со счётом 6:4. Ранее первый сет остался также за Янником со счётом 6:1.
US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 04:45 МСК
1
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|2
10
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Продолжительность второй партии составила 47 минут. Соперники брали геймы на своих подачах до счёта 4:4, решающим стал девятый гейм на подаче Музетти, в котором ключевой брейк удался Синнеру.
В полуфинале US Open победитель этой пары сыграет с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (25-й посев).
