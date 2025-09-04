Янник Синнер — Лоренцо Музетти: Синнер в одном сете от выхода в полуфинал US Open

В ночь с 3 на 4 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 проходит четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между двумя итальянскими теннисистами — первой ракеткой мира Янником Синнером и 10-м номером рейтинга ATP Лоренцо Музетти. Вторую партию матча выиграл Синнер со счётом 6:4. Ранее первый сет остался также за Янником со счётом 6:1.

Продолжительность второй партии составила 47 минут. Соперники брали геймы на своих подачах до счёта 4:4, решающим стал девятый гейм на подаче Музетти, в котором ключевой брейк удался Синнеру.

В полуфинале US Open победитель этой пары сыграет с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (25-й посев).