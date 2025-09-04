Скидки
Главная Теннис Новости

US Open — 2025, мужчины: результаты матчей в ночь с 3 на 4 сентября: как сыграли Синнер, Музетти, Оже-Альяссим, де Минор, сенсация

US Open — 2025, мужчины: результаты матчей в ночь с 3 на 4 сентября
Комментарии

Сегодня, 4 сентября, в Нью-Йорке (США) продолжился розыгрыш US Open — 2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей 11-го игрового дня мужского одиночного разряда турнира. Победители в парах выделены курсивом.

Теннис. US Open — 2025. Мужчины. 1/4 финала. Результаты на 4 сентября:

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25) — Алекс де Минор (Австралия, 8) — 4:6, 7:6, 7:5, 7:6;
Лоренцо Музетти (Италия, 10) — Янник Синнер (Италия, 1) — 1:6, 4:6, 2:6.

Соревнования в мужском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующим победителем турнира является первая ракетка мира итальянец Янник Синнер.

Календарь мужского одиночного US Open - 2025
Сетка мужского одиночного US Open - 2025
