Янник Синнер разгромил Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал US Open — 2025

В ночь с 3 на 4 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между двумя итальянскими теннисистами — первой ракеткой мира Янником Синнером и 10-м номером рейтинга ATP Лоренцо Музетти. Синнер выиграл встречу в трёх партиях — 6:1, 6:4, 6:2 — и вышел в 1/2 финала турнира.

Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Синнер выполнил девять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Музетти дважды подал навылет при одной двойной ошибке и не выиграл ни одного брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В полуфинале US Open Янник Синнер сыграет с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (25-й посев).