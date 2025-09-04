Скидки
Главная Теннис Новости

Янник Синнер — Лоренцо Музетти, результат матча 4 сентября 2025, счет 3:0, 1/4 финала US Open

Янник Синнер разгромил Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал US Open — 2025
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 3 на 4 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между двумя итальянскими теннисистами — первой ракеткой мира Янником Синнером и 10-м номером рейтинга ATP Лоренцо Музетти. Синнер выиграл встречу в трёх партиях — 6:1, 6:4, 6:2 — и вышел в 1/2 финала турнира.

US Open (м). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 04:45 МСК
Янник Синнер
1
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6
1 		4 2
             
Лоренцо Музетти
10
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Синнер выполнил девять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Музетти дважды подал навылет при одной двойной ошибке и не выиграл ни одного брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В полуфинале US Open Янник Синнер сыграет с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (25-й посев).

Календарь мужского одиночного турнира US Open 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open 2025
