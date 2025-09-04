Янник Синнер разгромил Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал US Open — 2025

В ночь с 3 на 4 сентября мск в Нью-Йорке (США) на хардовом турнире «Большого шлема» US Open — 2025 завершился четвертьфинальный матч в мужской одиночной сетке между двумя итальянскими теннисистами — первой ракеткой мира Янником Синнером и 10-м номером рейтинга ATP Лоренцо Музетти. Синнер выиграл встречу в трёх партиях — 6:1, 6:4, 6:2 — и вышел в 1/2 финала турнира.
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|
|4
|2
Продолжительность матча составила ровно 2 часа. Синнер выполнил девять эйсов, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал пять из шести брейк-пойнтов. Музетти дважды подал навылет при одной двойной ошибке и не выиграл ни одного брейк-пойнта из семи заработанных за матч.
В полуфинале US Open Янник Синнер сыграет с 27-й ракеткой мира Феликсом Оже-Альяссимом из Канады (25-й посев).
- 4 сентября 2025
-
07:00
-
06:45
-
06:45
-
06:44
-
05:58
-
05:25
-
05:11
-
04:55
-
04:49
-
04:41
-
04:19
-
03:22
-
03:01
-
02:22
-
02:14
-
02:03
-
01:52
-
01:33
-
01:17
-
00:55
-
00:48
-
00:36
-
00:12
-
00:10
- 3 сентября 2025
-
23:45
-
23:29
-
23:26
-
23:08
-
22:54
-
22:41
-
22:34
-
21:54
-
21:53
-
21:41
-
21:40