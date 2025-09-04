Скидки
Определились полуфинальные пары US Open — 2025 в мужском одиночном разряде: кто с кем сыграет, кто вылетел в 1/4 финала

Определились полуфинальные пары US Open — 2025 в мужском одиночном разряде
Стали известны все полуфинальные пары Открытого чемпионата США 2025 года в мужском одиночном разряде.

За выход в финал турнира будут бороться 27-я ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим, первый номер рейтинга ATP итальянец Янник Синнер, а также испанец Карлос Алькарас (2-й в рейтинге) и серб Новак Джокович (7).

Все пары 1/2 финала на US Open — 2025

Карлос Алькарас (Испания, 2) — Новак Джокович (Сербия, 7)
Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25)

Напомним, в четвертьфинальных матчах Синнер разгромил соотечественника Лоренцо Музетти (6:1, 6:4, 6:2), Джокович одолел Тейлора Фрица из США (6:3, 7:5, 3:6, 6:4), Алькарас уверенно победил чеха Иржи Легечку (6:4, 6:2, 6:4), а Оже-Альяссим оставил за бортом квартета сильнейших Алекса де Минора (4:6, 7:6, 7:5, 7:6).

Календарь мужского одиночного турнира US Open - 2025
Сетка мужского одиночного турнира US Open - 2025

Теннис: главные события 2025 года:

