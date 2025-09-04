Янник Синнер, US Open — 2025: результаты на 4 сентября, следующий соперник, путь до титула

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер продолжает защиту титула на Открытом чемпионате США — 2025. «Чемпионат» публикует результаты его прошедших встреч, а также потенциальный путь к победе в соревнованиях.
Проведённые матчи Янника Синнера на US Open — 2025:
первый круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Вит Коприва (Чехия) — 6:1, 6:1, 6:2;
второй круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Алексей Попырин (Австралия) — 6:3, 6:2, 6:2;
третий круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Денис Шаповалов (Канада, 27) — 5:7, 6:4, 6:3, 6:3;
четвёртый круг: Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Бублик (Казахстан, 23) — 6:1, 6:1, 6:1;
1/4 финала: Янник Синнер (Италия, 1) — Лоренцо Музетти (Италия, 10) — 6:1, 6:4, 6:2.
Следующий матч Янника Синнера на US Open — 2025:
1/2 финала: Янник Синнер (Италия, 1) — Феликс Оже-Альяссим (Канада, 25).
Потенциальный путь Янника Синнера к новому титулу на US Open — 2025:
финал: Карлос Алькарас (Испания, 2).
