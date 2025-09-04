Янник Синнер установил национальное достижение на ТБШ после выхода в 1/2 финала US Open

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер установил национальное достижение на турнирах «Большого шлема» после выхода в 1/2 финала Открытого чемпионата США — 2025. Об этом сообщает статистический портал OptaAce в cоцсети X.

По информации источника, Синнер стал первым итальянцем в Открытой эре и первым игроком, родившимся после 1990 года, который вышел во все четыре полуфинала мужского одиночного разряда на турнирах «Большого шлема» за один сезон.

Напомним, ранее Синнер выиграл Australian Open — 2025, дошёл до финала на «Ролан Гаррос» — 2025 и завоевал титул на Уимблдоне-2025.

Отметим, что в четвертьфинале соревнований в США Синнер разгромил соотечественника Лоренцо Музетти (6:1, 6:4, 6:2). В матче за выход в финал Янник сразится с 27-й ракеткой мира канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

