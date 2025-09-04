Анисимова выбила Швёнтек с US Open, слухи о новом защитнике «Спартака». Главное к утру
Девятая ракетка мира Аманда Анисимова из США не пустила в полуфинал US Open — 2025 вторую сеяную Игу Швёнтек из Польши, СМИ сообщили о скором переходе в «Спартак» камерунского защитника Кристофера Ву, НХЛ дала прогноз на количество очков в новом сезоне российского нападающего Александра Овечкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Аманда Анисимова в двух сетах обыграла Игу Швёнтек и вышла в полуфинал US Open — 2025.
- Защитник «Ренна» Ву расторгнет контракт с клубом и перейдёт в «Спартак» — AfricaFoot.
- НХЛ сделала прогноз на количество очков Овечкина, Кучерова и Капризова в сезоне-2025/2026.
- Голкипер Матвей Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на матчи Лиги чемпионов.
- Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал US Open — 2025 в парном разряде.
- Янник Синнер разгромил Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал US Open — 2025.
- Феликс Оже-Альяссим одолел Алекса де Минора и вышел в полуфинал US Open.
- Головин и Хайкин включены в заявки «Монако» и «Будё-Глимт» для участия в Лиге чемпионов.
- Определились полуфинальные пары US Open — 2025 в мужском одиночном разряде.
- Определились полуфинальные пары US Open — 2025 в женском одиночном разряде.
- Дабл-дабл Шенгюна помог сборной Турции обыграть Сербию на Евробаскете.
- На подростков, избивших экс-тренера сборной России, завели уголовное дело.
