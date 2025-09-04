Анисимова выбила Швёнтек с US Open, слухи о новом защитнике «Спартака». Главное к утру

Девятая ракетка мира Аманда Анисимова из США не пустила в полуфинал US Open — 2025 вторую сеяную Игу Швёнтек из Польши, СМИ сообщили о скором переходе в «Спартак» камерунского защитника Кристофера Ву, НХЛ дала прогноз на количество очков в новом сезоне российского нападающего Александра Овечкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».