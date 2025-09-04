Скидки
Главная Теннис Новости

4 сентября главные новости спорта, футбольные трансферы, РПЛ, теннис, US Open, НХЛ, Овечкин, баскетбол, лыжи

Анисимова выбила Швёнтек с US Open, слухи о новом защитнике «Спартака». Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Девятая ракетка мира Аманда Анисимова из США не пустила в полуфинал US Open — 2025 вторую сеяную Игу Швёнтек из Польши, СМИ сообщили о скором переходе в «Спартак» камерунского защитника Кристофера Ву, НХЛ дала прогноз на количество очков в новом сезоне российского нападающего Александра Овечкина. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Аманда Анисимова в двух сетах обыграла Игу Швёнтек и вышла в полуфинал US Open — 2025.
  2. Защитник «Ренна» Ву расторгнет контракт с клубом и перейдёт в «Спартак» — AfricaFoot.
  3. НХЛ сделала прогноз на количество очков Овечкина, Кучерова и Капризова в сезоне-2025/2026.
  4. Голкипер Матвей Сафонов включён в заявку «ПСЖ» на матчи Лиги чемпионов.
  5. Вероника Кудерметова не смогла выйти в финал US Open — 2025 в парном разряде.
  6. Янник Синнер разгромил Лоренцо Музетти и вышел в полуфинал US Open — 2025.
  7. Феликс Оже-Альяссим одолел Алекса де Минора и вышел в полуфинал US Open.
  8. Головин и Хайкин включены в заявки «Монако» и «Будё-Глимт» для участия в Лиге чемпионов.
  9. Определились полуфинальные пары US Open — 2025 в мужском одиночном разряде.
  10. Определились полуфинальные пары US Open — 2025 в женском одиночном разряде.
  11. Дабл-дабл Шенгюна помог сборной Турции обыграть Сербию на Евробаскете.
  12. На подростков, избивших экс-тренера сборной России, завели уголовное дело.
