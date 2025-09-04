US Open — 2025, женщины: расписание матчей на 4 сентября

В ночь с 4 на 5 сентября по московскому времени в Нью-Йорке (США) продолжится розыгрыш US Open — 2025. В женском одиночном разряде пройдут полуфинальные матчи турнира. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч 12-го игрового дня турнира.

Теннис. US Open — 2025. Женщины. 1/2 финала. Расписание на 5 сентября (время московское):

2:00. Арина Соболенко (Беларусь, 1) – Джессика Пегула (США, 4);

3:30. Наоми Осака (Япония, 23) – Аманда Анисимова (США, 8).

Соревнования в женском одиночном разряде Открытого чемпионата США — 2025 проходят с 24 августа по 6 сентября. Действующей чемпионкой турнира является белорусская теннисистка первая ракетка мира Арина Соболенко.