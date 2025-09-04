Соболенко — Пегула: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала US Open

В ночь на 5 сентября по московскому времени в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2025 встретятся первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко и четвёртый номер рейтинга Джессика Пегула из США. Встреча запланирована на 2:00 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.

Счёт личных встреч 7-2 в пользу Соболенко. В текущем сезоне теннисистки встречались один раз – в финале «тысячника» в Майами. Соболенко одержала победу со счётом 7:5, 6:2. Пегула в последний раз была сильнее белорусской теннисистки в 2023 году на групповом этапе Итогового турнира WTA в мексиканском Канкуне (6:4, 6:3).

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко, обыгравшая в финале Джессику Пегулу (7:5, 7:5).