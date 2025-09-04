Аманда Анисимова — Наоми Осака: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала US Open
В ночь на 5 сентября по московскому времени в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2025 встретятся девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова и 24-й номер рейтинга Наоми Осака из Японии. Встреча запланирована на 3:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.
US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
24
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
|1
|2
|3
|
|
9
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Счёт личных встреч 2-0 в пользу Анисимовой. В последний раз теннисистки встречались в первом раунде «Ролан Гаррос» – 2022, где Анисимова одержала победу со счётом 7:5, 6:4.
Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко, обыгравшая в финале Джессику Пегулу (7:5, 7:5).
