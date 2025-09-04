Скидки
Аманда Анисимова — Наоми Осака: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала US Open

Аманда Анисимова — Наоми Осака: где смотреть, во сколько начало матча 1/2 финала US Open
В ночь на 5 сентября по московскому времени в полуфинальном матче Открытого чемпионата США — 2025 встретятся девятая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова и 24-й номер рейтинга Наоми Осака из Японии. Встреча запланирована на 3:30 по московскому времени. В России не предусмотрены официальные прямые трансляции US Open.

US Open (ж). 1/2 финала
05 сентября 2025, пятница. 03:30 МСК
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Не начался
1 2 3
         
         
Аманда Анисимова
9
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова

Счёт личных встреч 2-0 в пользу Анисимовой. В последний раз теннисистки встречались в первом раунде «Ролан Гаррос» – 2022, где Анисимова одержала победу со счётом 7:5, 6:4.

Открытый чемпионат США – 2025 проходит с 24 августа по 6 сентября. Действующей победительницей соревнований является Арина Соболенко, обыгравшая в финале Джессику Пегулу (7:5, 7:5).

Сетка US Open - 2025
Календарь US Open - 2025
Комментарии
