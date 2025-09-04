В четверг, 4 сентября, на Открытом чемпионате США завершились четвертьфинальные матчи. В основной сетке на более ранних стадиях соревнований завершили выступление все российские теннисисты. За титул поборются итальянец Янник Синнер, испанец Карлос Алькарас, серб Новак Джокович и канадец Феликс Оже-Альяссим.

Действующим чемпионом соревнований является первая ракетка мира Синнер. В прошлогоднем финале он обыграл американца Тейлора Фрица.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионом US Open — 2025 среди мужчин?

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 7 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.