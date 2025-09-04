Скидки
Теннис Новости

Кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

В четверг, 4 сентября, на Открытом чемпионате США завершились четвертьфинальные матчи. В основной сетке соревнований завершили выступление все российские теннисистки. Последней из россиянок на стадии 1/8 финала потерпела поражение 12-я ракетка мира Екатерина Александрова. За титул продолжают борьбу Арина Соболенко из Беларуси, американки Джессика Пегула и Аманда Анисимова, а также японка Наоми Осака.

Действующей чемпионкой соревнований является первая ракетка мира Соболенко. В прошлогоднем финале она обыграла Пегулу.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: кто станет чемпионкой US Open — 2025 среди женщин?

Открытый чемпионат США проходит с 24 августа по 6 сентября. Призовой фонд турнира в этом году составляет $ 90 млн.

