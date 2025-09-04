Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака — о выходе в 1/2 финала US Open: словно моя мечта сбывается

Наоми Осака — о выходе в 1/2 финала US Open: словно моя мечта сбывается
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями после победы в четвертьфинальном матче US Open – 2025 над чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Осака была сильнее со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

US Open (ж). 1/4 финала
04 сентября 2025, четверг. 02:30 МСК
Каролина Мухова
13
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		6 3
6 		7 7
         
Наоми Осака
24
Япония
Наоми Осака
Н. Осака

«В прошлом году она обыграла меня здесь, когда на мне был один из моих лучших нарядов (смеётся). Так что я была очень расстроена. Я очень благодарна быть здесь. Боже мой. Честно говоря, я сидела там наверху, смотрела и надеялась, что у меня будет возможность снова сыграть на этом корте. Это словно моя мечта сбывается», – сказала Осака в интервью на корте после матча.

За право выйти в финал Открытого чемпионата США Осака поборется с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

Материалы по теме
Последняя россиянка покинула US Open. Кудерметова и Мертенс уступили лучшей паре мира
Последняя россиянка покинула US Open. Кудерметова и Мертенс уступили лучшей паре мира
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android