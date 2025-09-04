Наоми Осака — о выходе в 1/2 финала US Open: словно моя мечта сбывается

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака поделилась эмоциями после победы в четвертьфинальном матче US Open – 2025 над чешской теннисисткой Каролиной Муховой. Осака была сильнее со счётом 6:4, 7:6 (7:3).
«В прошлом году она обыграла меня здесь, когда на мне был один из моих лучших нарядов (смеётся). Так что я была очень расстроена. Я очень благодарна быть здесь. Боже мой. Честно говоря, я сидела там наверху, смотрела и надеялась, что у меня будет возможность снова сыграть на этом корте. Это словно моя мечта сбывается», – сказала Осака в интервью на корте после матча.
За право выйти в финал Открытого чемпионата США Осака поборется с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.
