Осака — о матчах с топ-игроками на ТБШ: похоже на бокс, только с теннисным мячом

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», 24-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала, как она относится к своему успешному выступлению на US Open – 2025, отметив, что матчи на последних стадиях турнира «Большого шлема» похожи на боксёрский поединок.

– Каждый раз, когда вы играли в четвертьфинале на турнире «Большого шлема», вы потом выигрывали этот турнир. Почему именно на этом этапе вы показываете свою лучшую игру?
– Я не могу вам точно ответить, потому что прошло много времени с тех пор, как я была на этой стадии розыгрыша соревнований. В конце турнира встречаешься с лучшими игроками мира. У всех у нас одна цель. Это немного похоже на бокс, только с теннисным мячом (улыбается).

– Что для вас значит вернуться на этот уровень?
– Это очень многое значит. Честно говоря, я удивлена, что не плачу (смеётся). Было проделано столько работы, которую вы не видели. Я очень благодарна своей команде и счастлива быть здоровой, – сказала Осака в интервью на корте после матча 1/4 финала US Open.

Осака вышла в полуфинал Открытого чемпионата США – 2025, обыграв в матче 1/4 финала чешку Каролину Мухову (6:4, 7:6 (7:3)). За право выйти в финал турнира Осака поборется с американской теннисисткой Амандой Анисимовой.

